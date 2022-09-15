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Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

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Camiño dá Vieira

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Camiño dá Vieira

Angueira de Suso 80 C - Cruzamentos - Picaraña
Padrón

+34 696 790 965

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Propietaria

Observacións: APERTURA CON CODIGO: SELF CHEKIN.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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