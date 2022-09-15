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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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Camiño da Vieira

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Camiño da Vieira

Angueira de Suso 80 C - Gurutzeta - Picaraña
Errolda

+34 696 790 965

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabea

Oharrak: KODE BIDEZKO IREKIERA: TXEKIN ZIGILUA.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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