Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
Angueira de Suso 80 C - Gurutzeta - Picaraña
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Camiño da Vieira
Konexiorik gabe erabilgarri
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Angueira de Suso 80 C - Gurutzeta - Picaraña
Errolda
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabea
Oharrak: KODE BIDEZKO IREKIERA: TXEKIN ZIGILUA.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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