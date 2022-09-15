Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Angueira de Suso 80 C - Cruces - Picaraña
Camiño da Vieira
Disponible sin conexión
30
Angueira de Suso 80 C - Cruces - Picaraña
Padrón
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Propietaria
Observaciones: APERTURA CON CODIGO: SELF CHEKIN.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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