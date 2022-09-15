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Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Camiño da Vieira

Disponible sin conexión
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Camiño da Vieira

Angueira de Suso 80 C - Cruces - Picaraña
Padrón

+34 696 790 965

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Propietaria

Observaciones: APERTURA CON CODIGO: SELF CHEKIN.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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