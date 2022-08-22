Camiño do Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
Nafarroa Kalea 37 local baixo
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Blai Blai Hostel
Dispoñible sen conexión
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Nafarroa Kalea 37 local baixo
Zarautz
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Adelaide Izagirre
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
km 20,3
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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