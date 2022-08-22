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Camí del Nord Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

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Blai Blai Hostel

Disponible sense connexió
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Blai Blai Hostel

Nafarroa Kalea 37 local baix
Zarautz

688755026

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adelaide Izagirre

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

km 20,3
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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