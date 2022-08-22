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Iparraldeko Bidea Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa

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Blai Blai Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
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Blai Blai Hostel

Nafarroa kalea 37, beheko lokala
Zarautz

688755026

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adelaide Izagirre

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa Etapa 2

Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa

km 20,3
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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