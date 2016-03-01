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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Aloha Hostel

Dispoñible sen conexión
144
0
Albergue aloha hostel

C/ Sangüesa 2, 1º piso
Pamplona

648 289 403 (teléfono de reservas), 948 15 33 67

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Hugo e Guillermo

Observacións: Alugan bicicletas a 7 euros por día.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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