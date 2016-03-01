Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ Sangüesa 2, 1º piso
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Aloha Hostel
Dispoñible sen conexión
1440
C/ Sangüesa 2, 1º piso
Pamplona
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Hugo e Guillermo
Observacións: Alugan bicicletas a 7 euros por día.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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