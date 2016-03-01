Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Zangoza kalea 2, 1. solairua
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Aloha Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
1450
Zangoza kalea 2, 1. solairua
Iruñea
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hugo eta Guillermo
Oharrak: Bizikletak alokatzen dituzte 7 euro egunean.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak