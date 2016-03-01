Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ Sangüesa 2, 1º pis
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Aloha Hostel
Disponible sense connexió
1450
C/ Sangüesa 2, 1º pis
Pamplona
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hugo i Guillermo
Observacions: Lloguen bicicletes a 7 euros per dia.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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