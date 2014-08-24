Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
Rúa O Portillo (Ruínas de San Pedro, s/n)
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Alberguería Andrés Muñoz
Dispoñible sen conexión
460
Rúa O Portillo (Ruínas de San Pedro, s/n)
Viana (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Viana
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Viana
Persoa encargada de atender o albergue: Silvia García e Mª Anxos Hernández
Observacións: Sabas desechables ao prezo de 1 euro.Emails de contacto: [email protected]@viana.es
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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