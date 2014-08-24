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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Alberguería Andrés Muñoz

Dispoñible sen conexión
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01 albergueria andres munoz

Rúa O Portillo (Ruínas de San Pedro, s/n)
Viana (Navarra)

948 64 55 30, 609 141 798 (Teléfono para chamar a partir de novembro)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Viana

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Viana

Persoa encargada de atender o albergue: Silvia García e Mª Anxos Hernández

Observacións: Sabas desechables ao prezo de 1 euro.Emails de contacto: [email protected]@viana.es

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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