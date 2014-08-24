Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
El Portillo kalea (San Pedro aurriak, z/g)
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Andrés Muñoz aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
460
El Portillo kalea (San Pedro aurriak, z/g)
Viana (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Vianako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vianako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Silvia García eta Mª Ángeles Hernández
Oharrak: Erabili eta botatzeko maindireak, euro baten truke. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] udala@viana.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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