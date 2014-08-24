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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Andrés Muñoz aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
46
0
01 albergueria andres munoz

El Portillo kalea (San Pedro aurriak, z/g)
Viana (Nafarroa)

948 64 55 30, 609 141 798 (Azarotik aurrera deitzeko telefonoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Vianako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vianako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Silvia García eta Mª Ángeles Hernández

Oharrak: Erabili eta botatzeko maindireak, euro baten truke. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] udala@viana.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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