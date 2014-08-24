Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
Calle El Portillo (Ruinas de San Pedro, s/n)
Alberguería Andrés Muñoz
Disponible sin conexión
4770
Calle El Portillo (Ruinas de San Pedro, s/n)
Viana (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Viana
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Viana
Persona encargada de atender el albergue: Silvia García y Mª Ángeles Hernández
Observaciones: Sábanas desechables al precio de 1 euro. Emails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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