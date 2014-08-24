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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Alberguería Andrés Muñoz

Disponible sin conexión
47
70
01 albergueria andres munoz

Calle El Portillo (Ruinas de San Pedro, s/n)
Viana (Navarra)

948 64 55 30, 609 141 798 (Teléfono para llamar a partir de noviembre)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Viana

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Viana

Persona encargada de atender el albergue: Silvia García y Mª Ángeles Hernández

Observaciones: Sábanas desechables al precio de 1 euro. Emails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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