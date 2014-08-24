Alberguería Andrés Muñoz

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Viana

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Viana

Persona encargada de atender el albergue: Silvia García y Mª Ángeles Hernández

Observaciones: Sábanas desechables al precio de 1 euro. Emails de contacto: [email protected] [email protected]