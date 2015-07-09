Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
Rúa Nova 1
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Alberguería Laganares
Dispoñible sen conexión
300
Rúa Nova 1
San Nicolás do Real Camiño (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Daniela
Observacións: Albergue turístico superior (tres cunchas). Céntrico , a pé de camiño.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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