Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
Calle Nueva 1
Alberguería Laganares
Disponible sin conexión
3036
Calle Nueva 1
San Nicolás del Real Camino (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Daniela
Observaciones: Albergue turístico superior (tres conchas). Céntrico , a pie de camino.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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