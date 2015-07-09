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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Alberguería Laganares

Disponible sin conexión
30
36
Albergueria laganares

Calle Nueva 1
San Nicolás del Real Camino (Palencia)

+34979 18 81 42, +34629 181 536

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Daniela

Observaciones: Albergue turístico superior (tres conchas). Céntrico , a pie de camino.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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