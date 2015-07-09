Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Kale Berria 1
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Laganares aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
300
Kale Berria 1
San Nikolas del Real Camino (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniela
Oharrak: Goi mailako turismoko aterpetxea (hiru maskor). Erdigunean, bidearen oinean.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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