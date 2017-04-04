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Albergue Xuvenil Oncineda
C/ Mosteiro de Irache, 11
Estella (Navarra)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Escur, SL
Persoa encargada de atender o albergue: Amaia García, José Antonio Sanz.
Observacións: Trátase dun albergue xuvenil, non exclusivo de peregrinos. Serven almorzos buffet (5,00 euros). Tamén comidas (11,00 euros) e ceas (10,00 euros), que recomendan reservar con antelación.
Camiño Francés
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
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