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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Albergue Xuvenil Oncineda

Dispoñible sen conexión
176
0
02 albergue juvenil oncineda

C/ Mosteiro de Irache, 11
Estella (Navarra)

948 55 50 22, 948 55 39 54

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Escur, SL

Persoa encargada de atender o albergue: Amaia García, José Antonio Sanz.

Observacións: Trátase dun albergue xuvenil, non exclusivo de peregrinos. Serven almorzos buffet (5,00 euros). Tamén comidas (11,00 euros) e ceas (10,00 euros), que recomendan reservar con antelación.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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