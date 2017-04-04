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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Oncineda Gazte Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
175
0
02 albergue juvenil oncineda

Iratxeko monasterioa, 11
Lizarra (Nafarroa)

948 55 50 22, 948 55 39 54

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Escer, SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Amaia García, Jose Antonio Sanz.

Oharrak: Gazteentzako aterpetxea da, ez bakarrik erromesentzat. Buffet gosariak dira (5,00 euro). Bazkariak (11,00 euro) eta afariak (10,00 euro), aldez aurretik erreserba egitea gomendatzen dutenak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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