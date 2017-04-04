Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Iratxeko monasterioa, 11
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Oncineda Gazte Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1750
Iratxeko monasterioa, 11
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Escer, SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Amaia García, Jose Antonio Sanz.
Oharrak: Gazteentzako aterpetxea da, ez bakarrik erromesentzat. Buffet gosariak dira (5,00 euro). Bazkariak (11,00 euro) eta afariak (10,00 euro), aldez aurretik erreserba egitea gomendatzen dutenak.
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