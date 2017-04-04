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Alberg Juvenil Oncineda
C/ Monestir d'Irache, 11
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Escur, SL
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Amaia García, José Antonio Sanz.
Observacions: Es tracta d'un alberg juvenil, no exclusiu de pelegrins. Serveixen desdejunis buffet (5,00 euros). També menjades (11,00 euros) i sopars (10,00 euros), que recomanen reservar amb antelació.
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
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