Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Tivo, 58
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Albergue Vintecatro
Dispoñible sen conexión
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Tivo, 58
Caldas de Reis
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Susana Lorenzo
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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