Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Tivo, 58
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Alberg Vintecatro
Disponible sense connexió
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Tivo, 58
Caldas de Reis
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana Lorenzo
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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