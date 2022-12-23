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Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Alberg Vintecatro

Disponible sense connexió
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Tivo, 58
Caldas de Reis

659061792

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana Lorenzo

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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