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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue Vintecatro

Disponible sin conexión
44
0
Albergue Vintecatro

Tivo, 58
Caldas de Reis

611735503

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Susana Lorenzo

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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