Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño
C/ Cóengo Valiño, 23
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Albergue Vila San Clemente
Dispoñible sen conexión
15270
C/ Cóengo Valiño, 23
Tui (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: David Tuñon
Observacións: Cama en habitación compartida mixta 15 euros, habitación dobre con cama de matrimonio 50 euros e habitación dobre con camas individuais: 45 euros.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui ao Porriño
km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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