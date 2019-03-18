Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
C/ Canónigo Valiño, 23
Albergue Villa San Clemente
Disponible sin conexión
167243
C/ Canónigo Valiño, 23
Tui (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: David Tuñon
Observaciones: Cama en habitación compartida mixta 15 euros, habitación doble con cama de matrimonio 50 euros y habitación doble con camas individuales: 45 euros.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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