Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Canonigo Valiño kalea, 23
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Villa San Clemente aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
15300
Canonigo Valiño kalea, 23
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David Tuñon
Oharrak: Ohea partekatutako gela mistoan, 15 euro; birentzako gela, ezkontzeko ohearekin; 50 euro; eta birentzako gela, banakako oheekin: 45 euro.
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