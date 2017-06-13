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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue Vía Lactea

Dispoñible sen conexión
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Albergue via lactea

C/ Rúa Xosé Neira Vilas, 26
Arzúa CP 15810

981 500 581, 616 759 447

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Alfonso, Borja e Mª da Carmen

Observacións: Teñen consigna e despachos de billetes.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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