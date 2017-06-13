Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
C/ Rúa Xosé Neira Vilas, 26
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Albergui Via Lactea
Disponible sense connexió
1630
C/ Rúa Xosé Neira Vilas, 26
Arzúa CP 15810
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alfonso, Borja i Mª del Carmen
Observacions: Tenen consigna i taquilles.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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