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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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Camino Lactea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
163
0
Albergue via lactea

Rúa Xosé Neira Vilas kalea, 26
Arzua PK 15810

981 500 581, 616 759 447

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alfontso, Borja eta Mª del Carmen

Oharrak: Kontsigna eta takillak dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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