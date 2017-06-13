Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Rúa Xosé Neira Vilas kalea, 26
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Camino Lactea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1630
Rúa Xosé Neira Vilas kalea, 26
Arzua PK 15810
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alfontso, Borja eta Mª del Carmen
Oharrak: Kontsigna eta takillak dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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