Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Ultreia (Portomarín)

Dispoñible sen conexión
3785
0
Ultreia

C/ Deputación, 9
Portomarín (Lugo)

982 54 50 67, 676 60 72 92

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Carmen Rei

Observacións: Teñen masajeador de pés.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Ultreia (Portomarín)

Ver todo

Envía túas fotografías!