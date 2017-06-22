Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
C/ Diputació, 9
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Alberg Ultreia (Portomarín)
Disponible sense connexió
37870
C/ Diputació, 9
Portomarín (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen Rei
Observacions: Tenen masajeador de peus.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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