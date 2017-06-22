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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Ultreia aterpetxea (hartzeagatik)

Konexiorik gabe erabilgarri
3785
0
Ultreia

Diputazio kalea, 9
Lugo (Lugo)

982 54 50 67, 676 60 72 92

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen Rey

Oharrak: Oinetako masajeatzaile bat dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ultreia aterpetxea (hartzeagatik)

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