Via da Prata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
Estr. Nacional 630 Km. 519.8
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Albergue Turístico Vía da Prata Encoro de Alcántara
Dispoñible sen conexión
170
Estr. Nacional 630 Km. 519.8
Garrovillas de Alcónetar
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Rodríguez
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 12
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
km 33,2
Tempo 08H 20’
Dificultade media
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