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Zilarraren Bidea Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa

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Vía de la Plata aterpetxe turistikoa Alcántara urtegia

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue turistico via de la plata embalse de alcantara

Errepidea Nazionalak: 630 km. 519.8
Alcanetarko Garrovillas

927108 300 / 664 262 742 / 659 355 436

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres Rodriguez

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa Etapa 12

Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa

km 33,2
Denbora 08H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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