Zilarraren Bidea Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
Errepidea Nazionalak: 630 km. 519.8
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Vía de la Plata aterpetxe turistikoa Alcántara urtegia
Konexiorik gabe erabilgarri
150
Errepidea Nazionalak: 630 km. 519.8
Alcanetarko Garrovillas
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres Rodriguez
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 12
Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
km 33,2
Denbora 08H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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