Via de la Plata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
Ctra. Nacional 630 Km. 519.8
Albergue Turístico Vía de la Plata Embalse de Alcántara
Disponible sin conexión
505
Ctra. Nacional 630 Km. 519.8
Garrovillas de Alcónetar
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Andrés Rodríguez
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 12
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
km 33,2
Tiempo 08H 20’
Dificultad Media
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