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Via de la Plata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

Albergue Turístico Vía de la Plata Embalse de Alcántara

Disponible sin conexión
50
5
Albergue turistico via de la plata embalse de alcantara

Ctra. Nacional 630 Km. 519.8
Garrovillas de Alcónetar

927 108 300 / 664 262 742 / 659 355 436

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Andrés Rodríguez

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral Etapa 12

Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

km 33,2
Tiempo 08H 20’
Dificultad Media
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