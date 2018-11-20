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Camiño do Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

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Albergue turístico

Dispoñible sen conexión
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Albergue la yalga

Querúas
Valdés - Luarca

985 47 51 04

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Carmen e Eva

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propiedade privada

Persoa encargada de atender o albergue: Carmen e Eva

Observacións: É un albergue turístico. No prezo da cama inclúese o almorzo. Danse comidas e ceas baixo reserva.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tempo 03H 45’
Dificultade media
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