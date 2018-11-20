Camiño do Norte Etapa de Cadavedo a Luarca
Querúas
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Albergue turístico
Dispoñible sen conexión
30
Querúas
Valdés - Luarca
Propiedade do albergue: Carmen e Eva
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propiedade privada
Persoa encargada de atender o albergue: Carmen e Eva
Observacións: É un albergue turístico. No prezo da cama inclúese o almorzo. Danse comidas e ceas baixo reserva.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Tempo 03H 45’
Dificultade media
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