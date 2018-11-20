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Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa

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Turismo-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
4
0
Albergue la yalga

Keruak
Valdés - Luarca

985 4751 04

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Carmen eta Eva

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabetza pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Eva

Oharrak: Aterpetxe turistikoa da. Ohearen prezioan gosaria sartzen da. Bazkariak eta afariak ematen dira erreserban.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Cadavedotik Luarcarako etapa Etapa 24

Cadavedotik Luarcarako etapa

km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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