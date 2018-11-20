Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa
Keruak
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Turismo-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Keruak
Valdés - Luarca
Aterpetxearen jabegoa: Carmen eta Eva
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabetza pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Eva
Oharrak: Aterpetxe turistikoa da. Ohearen prezioan gosaria sartzen da. Bazkariak eta afariak ematen dira erreserban.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 24
Cadavedotik Luarcarako etapa
km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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