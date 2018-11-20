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Camí del Nord Etapa de Cadavedo a Luarca

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Alberg turístic

Disponible sense connexió
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Albergue la yalga

Querúas
Valdés - Luarca

985 47 51 04

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Carmen i Eva

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Propietat privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen i Eva

Observacions: És un alberg turístic. En el preu del llit s'inclou el desdejuni. Es donen menjars i sopars sota reserva.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Temps 03H 45’
Dificultat mitjana
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