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Albergue TuiHostel
C/ Bispo Lago, 5
Tui (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel e Susana
Observacións: Ofrecen traslado de mochilas desde O Porto ata Santiago e tamén o servizo de recollida en aeroportos, estacións de tren e autobús. Máis información en www.tuitrans.com
Camiño Portugués
Etapa de Tui ao Porriño
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