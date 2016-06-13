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Alberg TuiHostel
C/ Bisbe Llac, 5
Tui (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel i Susana
Observacions: Ofereixen trasllat de motxilles des de PORTO fins a Santiago i també el servei de recollida en aeroports, estacions de tren i autobús. Més informació en www.tuitrans.com
Camí Portuguès
Etapa de Tui a O Porriño
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