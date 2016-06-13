Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Coboco Lago kalea, 5
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Tui Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
229900
Coboco Lago kalea, 5
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Manuel eta Susana
Oharrak: Motxilak lekuz aldatzen dituzte PORTOtik Santiagoraino, baita aireportuetan, tren geltokietan eta autobusetan ere. Informazio gehiago www.tuitrans.com webgunean
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