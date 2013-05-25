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Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca

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Albergue Tritón

Dispoñible sen conexión
40
0
Albergue triton

Praza Mediodía, s/n
Villanúa (Huesca)

649137951

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Hisney Delgado

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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