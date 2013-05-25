Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca
Praza Mediodía, s/n
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Albergue Tritón
Dispoñible sen conexión
400
Praza Mediodía, s/n
Villanúa (Huesca)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Hisney Delgado
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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