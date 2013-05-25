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Camí Francès Etapa de Somport a Jaca

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Alberg Tritó

Disponible sense connexió
40
0
Albergue triton

Plaza Mediodía, s/n
Villanúa (Osca)

649137951

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hisney Delgado

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 per Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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