Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Plaza Mediodía, s/n
Albergue Tritón
Disponible sin conexión
5028
Plaza Mediodía, s/n
Villanúa (Huesca)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Hisney Delgado
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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