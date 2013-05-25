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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue Tritón

Disponible sin conexión
50
28
Albergue triton

Plaza Mediodía, s/n
Villanúa (Huesca)

649137951

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Hisney Delgado

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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