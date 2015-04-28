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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Linyola a Algerri

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Albergue Teresa Pàmies

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Albergue teresa pamies

C/Francesc Borràs, 14
Balaguer (Lleida)

973 45 15 55 (Lapallavacara) / 973 44 52 00 (Concello de Balaguer) / 973 44 51 94 (Oficina de Turismo)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Balaguer

Persoa encargada de atender o albergue: Casal Lapallavacara.

Observacións: O peregrino deberá dirixirse ao local social chamado 'Lapallavacara' o cal se atopa enfronte mesmo do albergue. O horario de atención é de 10h a 14h e de 17h a 22h de luns a sábados. Os domingos e festivos deberán dirixirse ao Concello de Balaguer, aberto de 9:00h a 22:00h.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Linyola a Algerri Etapa 5

Etapa de Linyola a Algerri

km 29,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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