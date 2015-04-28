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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Linyola a Algerri

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Alberg Teresa Pàmies

Disponible sense connexió
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Albergue teresa pamies

C/Francesc Borràs, 14
Balaguer (Lleida)

973 45 15 55 (Lapallavacara) / 973 44 52 00 (Ajuntament de Balaguer) / 973 44 51 94 (Oficina de Turisme)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Balaguer

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Casal Lapallavacara.

Observacions: El pelegrí haurà de dirigir-se al local social anomenat 'Lapallavacara' el qual es troba enfronti mateix de l'alberg. L'horari d'atenció és de 10h a 14h i de 17h a 22h de dilluns a dissabtes. Els diumenges i festius hauran de dirigir-se a l'Ajuntament de Balaguer, obert de 9:00h a 22:00h.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Linyola a Algerri Etapa 5

Etapa de Linyola a Algerri

km 29,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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