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Alberg Teresa Pàmies
C/Francesc Borràs, 14
Balaguer (Lleida)
973 45 15 55 (Lapallavacara) / 973 44 52 00 (Ajuntament de Balaguer) / 973 44 51 94 (Oficina de Turisme)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Balaguer
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Casal Lapallavacara.
Observacions: El pelegrí haurà de dirigir-se al local social anomenat 'Lapallavacara' el qual es troba enfronti mateix de l'alberg. L'horari d'atenció és de 10h a 14h i de 17h a 22h de dilluns a dissabtes. Els diumenges i festius hauran de dirigir-se a l'Ajuntament de Balaguer, obert de 9:00h a 22:00h.
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