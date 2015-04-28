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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Linyola eta Algerri arteko etapa

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Teresa Pàmies aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue teresa pamies

Francesc Borràs kalea, 14
Balaguer (Lleida)

973 451555 (Lapallavakara) / 973 44 52 00 (Balaguerreko Udala) / 973 44 51 94 (Turismo Bulegoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Balaguerreko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Casal Lapallavakara.

Oharrak: Erromesak 'Lapallavakara' izeneko lokal sozialera jo beharko du. Lokal hori aterpetxearen aurrean dago. Arreta-ordutegia hau da: 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara astelehenetik larunbatera. Igande eta jaiegunetan, Balaguerreko Udalera jo behar da, 9:00etatik 22:00etara.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Linyola eta Algerri arteko etapa Etapa 5

Linyola eta Algerri arteko etapa

km 29,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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