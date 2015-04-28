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Teresa Pàmies aterpetxea
Francesc Borràs kalea, 14
Balaguer (Lleida)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Balaguerreko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Casal Lapallavakara.
Oharrak: Erromesak 'Lapallavakara' izeneko lokal sozialera jo beharko du. Lokal hori aterpetxearen aurrean dago. Arreta-ordutegia hau da: 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara astelehenetik larunbatera. Igande eta jaiegunetan, Balaguerreko Udalera jo behar da, 9:00etatik 22:00etara.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Linyola eta Algerri arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak