Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
C/ Rodriguez de Cela 30 - Astorga (España)
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Albergue Só por Hoje
Dispoñible sen conexión
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C/ Rodriguez de Cela 30 - Astorga (España)
Astorga (León)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Hilgemann
Observacións: Tamén chamado Albergue "Só por hoxe"
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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