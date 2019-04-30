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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue Só por Hoje

Dispoñible sen conexión
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Albergue so por hoje

C/ Rodriguez de Cela 30 - Astorga (España)
Astorga (León)

690 749 853

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Patricia Hilgemann

Observacións: Tamén chamado Albergue "Só por hoxe"

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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