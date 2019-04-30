Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
Rodriguez de Cela kalea 30 - Astorga (Espainia)
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Só aterpetxea Hojez
Konexiorik gabe erabilgarri
220
Rodriguez de Cela kalea 30 - Astorga (Espainia)
Astorga (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Patricia Hilgemann
Oharrak: "Gaurko bakarrik" aterpetxea ere esaten zaio.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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