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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue Só por Hoje

Disponible sin conexión
35
5
Albergue so por hoje

C/ Rodriguez de Cela 30 - Astorga (España)
Astorga (León)

690 749 853

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Patricia Hilgemann

Observaciones: También llamado Albergue "Sólo por hoy"

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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