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Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba

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Albergue Santa Klara

Dispoñible sen conexión
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Albergue santa klara

C/ Santa Klara, 2
Zumaia

943 860 531

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue: Ana Eizaguirre

Observacións: O albergue está situado 1,3 quilómetros despois de Zumaia, retirado tan só uns centos de metros do Camiño.E-mails de contacto:[email protected]<sent>yahoo.é

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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