Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba
C/ Santa Klara, 2
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Albergue Santa Klara
Dispoñible sen conexión
1200
C/ Santa Klara, 2
Zumaia
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Eizaguirre
Observacións: O albergue está situado 1,3 quilómetros despois de Zumaia, retirado tan só uns centos de metros do Camiño.E-mails de contacto:[email protected]<sent>yahoo.é
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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