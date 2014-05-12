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Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba

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Alberg Santa Klara

Disponible sense connexió
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Albergue santa klara

C/ Santa Klara, 2
Zumaia

943 860 531

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Eizaguirre

Observacions: L'alberg està situat 1,3 quilòmetres després de Zumaia, retirat tan sols uns centenars de metres del Camí.E-mails de contacte:[email protected]@yahoo.es

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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