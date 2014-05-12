Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba
C/ Santa Klara, 2
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Alberg Santa Klara
Disponible sense connexió
1200
C/ Santa Klara, 2
Zumaia
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Eizaguirre
Observacions: L'alberg està situat 1,3 quilòmetres després de Zumaia, retirat tan sols uns centenars de metres del Camí.E-mails de contacte:[email protected]@yahoo.es
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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